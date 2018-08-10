Trade-in от «МегаФона» теперь распространяется и на разбитые iPhone

11:41 | 15.08.2018

«МегаФон» стал первым в России оператором, принимающим в trade-in сильно поврежденные смартфоны от Apple. Начиная с 13 августа в trade-in принимаются разбитые телефоны Apple 4s и выше.



Теперь в 1300 салонах оператора в 32 регионах России можно сдать в trade-in устройства с любыми сколами и трещинами. Единственное требование к экрану — сенсор экрана должен работать и изображение на экране должно присутствовать.



«Согласно нашей статистике, iPhone различных поколений — это самые популярные устройства, которые россияне сдают в trade-in. Еще недавно мы принимали аппараты лишь с минимальными повреждениями, что значительно сужало возможности для наших клиентов. Но уже сегодня клиент может получить существенную скидку на покупку нового смартфона за счет аппарата, восстановление которого для его владельца экономически нецелесообразно», — отмечает Кирилл Шибанов, генеральный директор «МегаФон Ритейл».



Эксклюзивным партнером «МегаФона» по программе trade-in телефонов является SmartPrice, крупнейший оператор услуги trade-in в России.



«По нашим оценкам, на рынке до 40 % мобильных устройств имеют серьезные сколы или трещины на экранах. Сдать такое устройство в trade-in выгоднее, чем продавать или пытаться чинить. В частности, замена экрана iPhone 7 неоригинальным либо снятым с другого телефона стоит в мастерских не менее 7–8 тысяч рублей. А в trade-in за разбитый iPhone 7 с памятью в 256 Гб можно получить до 14 тысяч, плюс дополнительную скидку от 2 до 10 тысяч рублей от оператора на покупку другого, нового смартфона. Таким образом, появляется возможность выручить существенную сумму за разбитый аппарат, который лежит у вас дома без дела или просто неудобен в использовании», — говорит Владислав Овчинников, генеральный директор SmartPrice.



Согласно данным «МегаФона», за 7 месяцев действия программы trade-in Apple сдавали в 70 % случаев. На первом месте по распространенности среди обмениваемых смартфонов в линейке Apple были iPhone 5s 16Gb SpaceGray, доля этих аппаратов в общем объёме устройств составила 10 %. На втором месте — iPhone 6 16Gb SpaceGray с долей 5 %, на третьем — iPhone 5s 16Gb Silver с долей 4,5 %.



По оценкам SmartPrice, в 2017 году объем рынка подержанных смартфонов составил 20–25 млрд рублей в денежном и 6 млн единиц в штучном выражении. В 2018 году ожидается рост этого рынка на 20 %.