Водитель Сергея Носова стал его референтом в Магаданской области

11:09 | 15.08.2018

Константин Головатенко / «Одноклассники»

Личный водитель бывшего мэра Нижнего Тагила Сергея Носова 36-летний Константин Головатенко уехал за ним в Магаданскую область и стал его референтом, сообщает АН «Между строк» со ссылкой на собственные источники. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь администрации Нижнего Тагила Галина Кобяк.



- Да, я тоже слышала, что он сейчас в Магадане. Кем он работает, я не знаю, но вряд ли водителем, там у них в основном на вертолётах летают. Костя и тут был не просто водителем. Он очень образованный молодой человек, с Сергеем Константиновичем у них были хорошие отношения, он ему доверял, - сказала Галина Кобяк.



Напомним, что 28 мая президент России Владимир Путин назначил главу администрации Нижнего Тагила Сергея Носова врио губернатора Магаданской области.





