УрФУ впервые вошел в Академический рейтинг университетов мира

10:47 | 15.08.2018

Уральский федеральный университет впервые вошел в Академический рейтинг университетов мира, или Шанхайский рейтинг, составленный институтом высшего образования Шанхайского университета Цзяо Тун.



УрФУ занял место в группе 701–800 и 5–6-ю строчку среди российских вузов. Всего оценивалась тысяча университетов.



— Мы вошли в рейтинг в основном за счет качественных публикаций в 2017 году, что сказалось на научной производительности НПР. По этим двум показателям мы прочно занимаем 5-е место в стране по Шанхайскому рейтингу, — отметил ректор УрФУ Виктор Кокшаров.