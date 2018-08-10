Уральская столица примет фестиваль японской культуры

10:12 | 15.08.2018

scoopnest.com

Екатеринбург станет одним из городов, где пройдут мероприятия в рамках «перекрестных» годов России и Японии. В сентябре уральская столица примет фестиваль «Месяц Японии в Екатеринбурге», об этом говорится в письме посла Японии в России Тоёхиса Кодзуки губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.



«Учитывая, что возглавляемый Вами регион демонстрирует последовательный и системный подход во взаимодействии с Японией, Екатеринбург был выбран для проведения крупномасштабного культурного проекта. Я уверен, что подобный фестиваль будет способствовать укреплению и расширению сложившихся связей, развитию отношений, более глубокому пониманию Японии и ее культуры. Мы будем прилагать все усилия, чтобы фестиваль оставил незабываемые яркие впечатления в сердцах жителей Вашего региона», — говорится в послании.



В рамках фестиваля в Екатеринбурге пройдет концерт японских барабанщиков, в «Доме кино» покажут четыре японские киноленты, состоятся мастер-классы по японским искусствам, национальной кухне, а также состязания на Кубок Урала по кюдо. Отмечается, что мероприятия будут открытыми для всех горожан. Подробную программу фестиваля разместят на сайте информационного культурного центра «Япония».



Мероприятия «перекрестных» годов России и Японии также пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Новосибирске.