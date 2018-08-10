В одном из свердловских поселков закрыли цех по производству полуфабрикатов

09:45 | 15.08.2018

newsland.com

В поселке Сигнальном Нижнетуринского городского округа Роспотребнадзор приостановил деятельность цеха по производству мясных и овощных полуфабрикатов по адресу улица Набережная, 22а. Причиной стали многочисленные нарушения требований санитарного законодательства.



Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону, сотрудники предприятия работали без медицинских книжек и специальной одежды, в цехе нарушались требования по уборке, мойке посуды, хранению сырья. Кроме того, в производственных помещениях обнаружены насекомые.



По итогам проверки деятельность предприятия приостановлена на 60 суток.