Пожарные потушили балкон дома на Восточной

09:21 | 15.08.2018

vladnews.ru

Ночью на улице Восточной произошел пожар на балконе одного из домов. Информация о возгорании поступила на пульт диспетчера в 03:11.



Площадь пожара составила 1 кв. м. Повреждено домашнее имущество жильцов.



— В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники, 9 человек личного состава. Пожар потушен в течение 3 минут, — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.