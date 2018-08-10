Рабочий упал с крыши школы и сломал позвоночник

21:27 | 14.08.2018

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В Екатеринбурге во время ремонта крыши школы №170 рабочий упал и сломал позвоночник. Прокуратура Свердловской области проводит проверку.



Инцидент произошел сегодня вечером. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области, ремонтом занималась подрядная организация «Восход».



В настоящий момент устанавливаются характер полученных работником травм и степень тяжести вреда его здоровью.