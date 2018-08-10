В Екатеринбурге пропала пиарщик организации «Опора России»

21:21 | 14.08.2018

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В Екатеринбурге потерялась PR-специалист местного отделения общественной организации «Опора России» Виктория Конюхова. Девушка покинула офис организации в понедельник — с той поры ее никто не видел.



Родители девушки ничего не знают о ее местонахождении, на связь она не выходит. Последний раз ее видели на набережной по улице Юмашева.



Все, кто владеет информацией о пиарщице, могут позвонить близким Виктории по телефону 8-965-511-40-86.