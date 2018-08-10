Нижнетагильский пруд — источник воды в домах — затянуло тиной

20:09 | 14.08.2018

Facebook

В нижнетагильском Черноисточинском пруду, который является источником воды в домах Нижнего Тагила, вновь образовалась тина. Фотографии «зеленого» водоема опубликовал член Общественной палаты Свердловской области Андрей Волегов на своей странице в Facebook.



По словам Волегова, данный водоем является источником холодной воды в домах у жителей Вагонки и Гальяно-Горбуновского массива (ГГМ) города Нижний Тагил.



Отметим, что история с загрязнением пруда длится с осени 2017 года. Также ранее свердловское Минприроды сообщило, что планируется проведение мероприятий по очищению пруда.