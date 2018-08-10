Свердловчанина, ранившего из ружья женщину, осудили

19:53 | 14.08.2018

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Сегодня Ленинский районный суд Нижнего Тагила вынес приговор мужчине, который ранил женщину во время охоты. Согласно приговору, тагильчанину назначено четыре года лишения свободы в колонии общего режима и выплата потерпевшей один миллион рублей.



Само происшествие случилось еще в ноябре 2016 года. По информации пресс-службы прокуратуры Свердловской области, тогда мужчина во время охоты на лося неподалеку от села Сулем высказал претензии в адрес проезжавших мимо людей на снегоходе. В результате ссоры охотник умышленно выстрелил в женщину, находящуюся в санях, — пострадавшая получила сквозное ранение плеча.



Отметим, что пока приговор в законную силу не вступил.