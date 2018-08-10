Свердловчане завоевали семь медалей на чемпионате Европы по летним видам спорта

17:49 | 14.08.2018

правозащита38.рф

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральских спортсменов, которые принесли медали российской сборной на первом объединенном чемпионате Европы по летним видам спорта.



Гимнаст Давид Белявский завоевал золото в командном многоборье и серебро в упражнениях на брусьях, Дарья Устинова получила золотую медаль в эстафете по плаванию и серебряную в заплыве на спине на 200 метров, пловчиха Валерия Саламатина взяла два серебра в эстафетах, Кристина Ильиных стала третьей в синхронных прыжках в воду с трамплина.



«В составе российской команды свердловские атлеты завоевали семь медалей и внесли большой вклад в лидерство сборной России в общем зачете соревнований. Этот триумф стал результатом огромного многолетнего труда спортсменов, их наставников и тренеров. Жители области внимательно следили за ходом состязаний, верили в своих земляков, в их силы и успех — и спортсмены-уральцы не подвели: проявили упорство, выносливость и настоящий командный дух», — говорится в поздравительной телеграмме губернатора.



Чемпионат проходил с 2 по 12 августа в Глазго, Эдинбурге и Берлине. Сборная России одержала победу в медальном зачете с 66 наградами.