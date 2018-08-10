Свердловские сельхозпроизводители дополнительно получат 63 млн рублей

17:15 | 14.08.2018

sobranie.info

Свердловским сельхозпроизводителям дополнительно выделят 63 млн рублей из федерального бюджета. Таким образом государство планирует компенсировать убытки, которые аграрии понесли из-за роста цен на горюче-смазочные материалы. Летом дизельное топливо подорожало почти на 30%.



Напомним, что ранее губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил областным министерствам проработать возможность дополнительной компенсации расходов производителям молока. Эти меры также связаны с ростом стоимости горюче-смазочных материалов.