В Свердловской области в 89 раз выросла задолженность по зарплате

16:43 | 14.08.2018

alex-d.ru

По состоянию на 1 августа 2018 года задолженность по заработной плате в Свердловской области выросла в 89 раз и составила 39 млн рублей, сообщает Свердловскстат. Данные представлены в сравнении с 1 июля 2018 года.



Об имеющейся задолженности перед сотрудниками сообщили пять предприятий, не относящихся к субъектам малого предпринимательства. На этих предприятиях работают 720 человек.