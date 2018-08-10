Сегодня вечером на 15 минут закроют движение в районе 282-го километра Пермского тракта

16:26 | 14.08.2018

Сегодня в 19:30 на 282-м километре трассы Р-242 (Пермь — Екатеринбург) перекроют движение. Ограничение связано с проведением внеплановых работ на путепроводе. Движение будет остановлено на 15 минут.



ФКУ «Уралуправтодор» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам.