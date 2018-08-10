Новости дня
16:09 | 14.08.2018
kekso.ru
В августе коммунальщики перекроют в Екатеринбурге три участка дорог
До 31 августа будет перекрыта улица Чкалова, в районе дома № 73а по улице Шаумяна. Ограничение связано со строительством трубопровода холодного водоснабжения.
Также до 5 сентября автомобилисты не смогут проехать по улице Вилонова в районе дома № 15. Здесь будут строить сети инженерно-технического обеспечения.
Кроме того, до 28 августа перекроют участок улицы Фрунзе в районе дома № 75. Причина — ремонтные работы на магистральной тепловой сети.
Екатеринбуржцам приносят извинения за временные неудобства.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:10 | 14.08.2018
Мэрия Кургана: вводится запрет на стоянку транспорта на улице Ленина
17:32 | 14.08.2018
В Прикамье заканчивается ремонт Оханской переправы
17:28 | 14.08.2018
Главной темой августовской пленарки Законодательного собрания Прикамья станет бюджет
17:24 | 14.08.2018
Владелец обанкротившегося ЗАО «Промлизинг» проиграл в апелляции спор о взыскании с него 63 млн рублей
17:15 | 14.08.2018
Свердловские сельхозпроизводители дополнительно получат 63 млн рублей
17:14 | 14.08.2018
18-летнюю пермячку обвиняют в убийстве новорожденного ребенка
16:49 | 14.08.2018
В Перми рассмотрят концепцию комплексного благоустройства Компроса
16:43 | 14.08.2018
В Свердловской области в 89 раз выросла задолженность по зарплате
16:41 | 14.08.2018
В субботу в Прикамье отметят Хлебный Спас
16:32 | 14.08.2018
Завтра в столице Прикамья пройдут три ярмарки вакансий
16:31 | 14.08.2018
В Кургане охранник Православной ярмарки предстанет перед судом за кражу ювелирных украшений
16:26 | 14.08.2018
Сегодня вечером на 15 минут закроют движение в районе 282-го километра Пермского тракта
16:09 | 14.08.2018
В августе коммунальщики перекроют в Екатеринбурге три участка дорог
15:57 | 14.08.2018
Закончена приемка пермских образовательных учреждений к учебному году
15:48 | 14.08.2018
В этом году в Перми снесено 45 аварийных домов
15:46 | 14.08.2018
Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи с кончиной уральского ученого Николая Ватолина
15:16 | 14.08.2018
Остановку «Куйбышева – Луначарского» переименовали в «Дом художника»
15:10 | 14.08.2018
В Перми началась сборка трамвайных путей на Уральской
15:05 | 14.08.2018
В Прикамье пройдет патриотический фестиваль «Автомат и гитара»
14:55 | 14.08.2018
В Екатеринбурге родился четвертый ребенок, который получит право открывать ЭКСПО-2025
14:40 | 14.08.2018
В Екатеринбурге закрыли цех по производству шашлыка
14:33 | 14.08.2018
Назначена дата заседания Свердловского облсуда по иску Армена Карапетяна к Заксобранию
14:16 | 14.08.2018
На юге Свердловской области ожидаются сильные дожди и град
14:14 | 14.08.2018
Курганскому стадиону присвоят имя олимпийского чемпиона Валерия Брумеля
13:48 | 14.08.2018
Более 14 млн рублей потратят на видеонаблюдение на выборах в гордуму Екатеринбурга
13:34 | 14.08.2018
В Прикамье открывается горячая линия для родителей школьников
13:28 | 14.08.2018
Власти задумались о строительстве кольцевой дороги для электротранспорта в Екатеринбургской агломерации
13:01 | 14.08.2018
В Перми временно изменилась схема движения автобуса № 14
12:57 | 14.08.2018
Администрация Екатеринбурга незаконно покрасила гранитную набережную
12:49 | 14.08.2018
В Перми пройдет фестиваль «Гений места»
12:26 | 14.08.2018
В Прикамье возросло число несчастных случаев при пожарах и на воде
12:19 | 14.08.2018
Победитель «Молодежного резерва» займется цифровизацией Прикамья
11:53 | 14.08.2018
У Екатеринбурга появилось три новых почетных гражданина
11:37 | 14.08.2018
7 сентября пройдет Кубок губернатора Свердловской области по КВН
11:19 | 14.08.2018
Владельцы компании, за незаконную свалку под Первоуральском с которой взыскано почти полмиллиарда рублей, решили её ликвидировать
11:04 | 14.08.2018
Более 70% свердловских абонентов «МегаФона» перешли на 4G-устройства
10:44 | 14.08.2018
В Екатеринбурге будут судить сотрудников ДПС, скрывших факт ДТП
10:22 | 14.08.2018
В Кировграде насильника осудили на шесть лет строгого режима
09:58 | 14.08.2018
Вокруг Екатеринбурга собираются построить заводы по переработке мусора
09:32 | 14.08.2018
На Урале злостную алиментщицу отправили работать в больницу
09:11 | 14.08.2018
На перекрестке Свердлова – Азина произошло ДТП с мотоциклом
00:05 | 14.08.2018
Задержан подозреваемый в двойном убийстве в Каменске-Уральском
21:07 | 13.08.2018
Пауза в чистке территории: в Екатеринбурге решили повременить со сносом мечети на Декабристов, которая стояла рядом с недостроенной телебашней
19:44 | 13.08.2018
Екатеринбургский суд отменил регистрацию артистки шоу «Уральские пельмени» на выборах в гордуму