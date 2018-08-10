В августе коммунальщики перекроют в Екатеринбурге три участка дорог

16:09 | 14.08.2018

kekso.ru

Через неделю, 21 августа, в Екатеринбурге закроют движение транспорта на трех участках дорог.



До 31 августа будет перекрыта улица Чкалова, в районе дома № 73а по улице Шаумяна. Ограничение связано со строительством трубопровода холодного водоснабжения.



Также до 5 сентября автомобилисты не смогут проехать по улице Вилонова в районе дома № 15. Здесь будут строить сети инженерно-технического обеспечения.



Кроме того, до 28 августа перекроют участок улицы Фрунзе в районе дома № 75. Причина — ремонтные работы на магистральной тепловой сети.



Екатеринбуржцам приносят извинения за временные неудобства.