Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи с кончиной уральского ученого Николая Ватолина

15:46 | 14.08.2018

ras.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил соболезнования в связи с кончиной уральского ученого, действительного члена РАН, главного научного сотрудника Института металлургии Уральского отделения РАН Николая Ватолина.



- Мы прощаемся с выдающимся ученым, светилом российской и мировой науки, создателем уральской научной школы металлургов-физикохимиков. Заслуги Николая Анатольевича широко признаны отечественным и зарубежными научными сообществами, высоко оценены руководством страны. Он был удостоен многочисленных правительственных и профессиональных наград, в том числе трижды становился лауреатом национальных Государственных премий, - отметил губернатор.



Николай Ватолин скончался 11 августа на 92-м году жизни после продолжительной болезни. Он возглавлял Институт металлургии Уральского отделения РАН на протяжении 30 лет.