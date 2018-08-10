Остановку «Куйбышева – Луначарского» переименовали в «Дом художника»

15:16 | 14.08.2018

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В Екатеринбурге переименовали остановку «Куйбышева – Луначарского». Соответствующее постановление подписал глава городской администрации Александр Якоб.



Теперь эта остановка будет называться «Дом художника».