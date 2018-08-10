В Екатеринбурге родился четвертый ребенок, который получит право открывать ЭКСПО-2025

14:55 | 14.08.2018

gorod-che.ru

В Екатеринбурге, в Ленинском районе, родился мальчик с актовой записью № 2025. Это четвертый ребенок, рожденный в уральской столице, который получит право открывать выставку ЭСКПО-2025 в случае победы российской заявки. Мальчика назвали Федором.



Напомним, предполагается, что в церемонии открытия выставки будут принимать участие дети, которые родятся 2025-ми (с начала 2018 года) в каждом из семи районов Екатеринбурга. Ранее малыши уже родились в Верх-Исетском, Орджоникидзевском и Чкаловском районах.