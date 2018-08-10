Более 14 млн рублей потратят на видеонаблюдение на выборах в гордуму Екатеринбурга

13:48 | 14.08.2018

shel-vestnik.ru

На избирательных участках на выборах в гордуму Екатеринбурга будет установлено не менее 515 камер видеонаблюдения. Установка оборудования обойдется почти в 14,2 млн рублей, сообщил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Валерий Чайников.



По его словам, решение об организации видеонаблюдения на выборах принимал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев. Ранее сообщалось, что избирательная комиссия Екатеринбурга не видит целесообразности в организации видеонаблюдения, так как это требует значительных затрат, передает ТАСС.



Напомним, что выборы в гордуму пройдут 9 сентября.