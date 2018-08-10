Власти задумались о строительстве кольцевой дороги электротранспорта для Екатеринбургской агломерации

13:28 | 14.08.2018

tvernews.ru

В ближайшие годы вокруг Екатеринбурга могут построить кольцевую дорогу для электротранспорта, которая соединит уральскую столицу и города-спутники: Верхнюю Пышму, Среднеуральск, Арамиль, Сысерть и Березовский, об этом в эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» рассказал заместитель главы администрации города по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков.



Развитие электротранспорта предусмотрено стратегией развития Екатеринбурга до 2030 года. По словам Корюкова, через два года появится трамвайная ветка в Верхнюю Пышму. Затем по примеру Москвы планируется создать агломерацию с кольцевым электрическим маршрутом. Жители смогут добираться до пересадочных пунктов и пересаживаться на другой транспорт. Сейчас рассматривается три варианта маршрута до Березовского, а также маршруты в сторону Арамиля и Сысерти.