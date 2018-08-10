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12:57 | 14.08.2018

Андрей Альшевских

Администрация Екатеринбурга незаконно покрасила гранитную набережную

Сотрудники Отдела государственного контроля, надзора, охраны водных биологических ресурсов и среды их обитания по Свердловской области усмотрели нарушения в действиях МБУ «Водоотведение и искусственные сооружения», которое занималось покраской гранитной набережной в Екатеринбурге перед чемпионатом мира по футболу.

Работы произведены без согласования с Нижнеобским территориальным управлением Федерального агентства по рыболовству, говорится в ответе на обращение депутата Госдумы Андрея Альшевских.

Администрация Екатеринбурга незаконно покрасила гранитную набережную


— Федеральное агентство по рыболовству признало, что городские власти покрасили гранитную набережную незаконно. Видать, не осталось в администрации никого компетентного, кто бы мог сообразить, что работы следовало согласовывать с другими структурами. Не подумали, что оттенки серого могут аукнуться муниципалитету, — написал в соцсетях депутат Андрей Альшевских.

Напомним, что с помощью покраски администрация города пыталась скрыть граффити на гранитной набережной, хотя следовало использовать пескоструйный аппарат.

© «Вечерние Ведомости»

 


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