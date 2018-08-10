Регоператоры продолжают биться за «мусорный» рынок на севере Свердловской области

12:31 | 14.08.2018

В Арбитражном суде Свердловской области 3 сентября состоится заседание, которое может поменять ситуацию на «мусорном» рынке региона. Компания из Нижнего Тагила ООО «ГК-ТагилСпецТранс» обратилась в суд с иском к Министерству энергетики и ЖКХ Свердловской области и тюменской компании «Рифей» о признании недействительным конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами с зоной деятельности в Северном административно-производственном объединении. В качестве третьего лица в деле заявлена Федеральная антимонопольная служба.



Известно, что ООО «ГК-ТагилСпецТранс» заявляло ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета МинЖКХ и ООО «Рифей» совершать действия, направленные на исполнение соглашения, заключенного по итогам проведения конкурсного отбора, но суд его не удовлетворил.



Напомним, что в 2018 году Средний Урал переходит на новую систему обращения с ТКО. Все полномочия по сбору, транспортированию, размещению, утилизации отходов переходят от муниципалитетов к региональным операторам. В Свердловской области ими стали ЕМУП «Спецавтобаза» (Восточная зона с центром в Екатеринбурге), ООО «ГК-ТагилСпецТранс» и «РИФЕЙ» (Северная зона с центром в Нижнем Тагиле) и «ТБО «Экосервис» (Западная зона с центром в Первоуральске).



Вероятно, что ООО «ГК-ТагилСпецТранс», которое сейчас обслуживает полигон для утилизации отходов на Кушвинском тракте (полигон можно эксплуатировать до 2022 года), решило оспорить результаты конкурса, чтобы стать единственным регоператором в Северной зоне. В самой компании от комментариев пока отказываются.