7 сентября пройдет Кубок губернатора Свердловской области по КВН

11:37 | 14.08.2018

Региональная лига КВН «Свердловск»/ВКонтакте

7 сентября состоится второй Кубок губернатора Свердловской области по КВН. Специальным гостем турнира станет команда Высшей лиги «Плюшки имени Ярослава Мудрого» (Тверь), а редакторами выступят Сергей Ершов (команда КВН «Уральские пельмени»), Артем Пушкин («Свердловск»), Сергей Романенко («Давай поженимся»), а также редактор Премьер-лиги Михаил Гуликов.



— Основная подготовка будет проходить на площадке Уральского федерального университета: редакторы отсмотрят выступления команд, а участники смогут провести несколько репетиций. В рамках турнира будут разыграны два кубка: малый — среди юниор-команд и большой — среди молодежных команд, которые участвуют в «большом» КВН, — рассказал директор региональной лиги Международного союза КВН Роман Казанцев.



Напомним, что в Свердловской области третий год существует официальная региональная лига КВН «Свердловск», созданная по поручению губернатора Евгения Куйвашева. Также в регионе действуют школьная и студенческая лиги КВН.