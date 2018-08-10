Владельцы компании, за незаконную свалку под Первоуральском с которой взыскано почти полмиллиарда рублей, решили её ликвидировать

11:19 | 14.08.2018

Компания из Первоуральска ООО «Форвест», которая арендовала лесной участок в Билимбаевском лесничестве, где выявлено несанкционированное складирование отходов производства и потребления, причинившее ущерб окружающей среде на сумму 853 млн рублей, может уйти от уплаты штрафных санкций. В Арбитражный суд Свердловской области екатеринбургской компанией «Парк инновационных технологий» подано заявление о признании ООО «Форвест» банкротом. Сумма исковых требований составляет 355,9 тысячи рублей. При этом, согласно выписке из ЕГРЮЛ, «Форвест» с начала августа уже находится в стадии ликвидации, такое решение принято учредителями.



Напомним, что в прошлом году прокуратура Первоуральска взыскала с предприятий ООО «Форвест» и ЗАО ПКП «Сталь маркет» 853 млн рублей (по 426,5 млн с каждого) в пользу бюджета за организацию незаконной свалки. Нарушения выявились при проверке природоохранного законодательства при использовании лесного участка в Билимбаевском лесничестве. Участок площадью 6,5 гектара использовался под несанкционированное складирование отходов производства и потребления. Прокуратура обратилась с иском в суд, который встал на сторону надзорного органа.



Согласно базе Управления Федеральной службы судебных приставов, за ООО «Форвест» до сих пор значится исполнительное производство по факту ущерба за нарушение лесного законодательства, сумма непогашенной задолженности составляет 425,3 миллиона рублей. В случае ликвидации компании, вероятно, ущерб придется возмещать её владельцам, но и они могут уйти в банкротство, оставив государство с незаконной свалкой, которую по решению суда необходимо рекультивировать в срок до конца 2018 года.