Новости дня
11:19 | 14.08.2018
Владельцы компании, за незаконную свалку под Первоуральском с которой взыскано почти полмиллиарда рублей, решили её ликвидировать
Напомним, что в прошлом году прокуратура Первоуральска взыскала с предприятий ООО «Форвест» и ЗАО ПКП «Сталь маркет» 853 млн рублей (по 426,5 млн с каждого) в пользу бюджета за организацию незаконной свалки. Нарушения выявились при проверке природоохранного законодательства при использовании лесного участка в Билимбаевском лесничестве. Участок площадью 6,5 гектара использовался под несанкционированное складирование отходов производства и потребления. Прокуратура обратилась с иском в суд, который встал на сторону надзорного органа.
Согласно базе Управления Федеральной службы судебных приставов, за ООО «Форвест» до сих пор значится исполнительное производство по факту ущерба за нарушение лесного законодательства, сумма непогашенной задолженности составляет 425,3 миллиона рублей. В случае ликвидации компании, вероятно, ущерб придется возмещать её владельцам, но и они могут уйти в банкротство, оставив государство с незаконной свалкой, которую по решению суда необходимо рекультивировать в срок до конца 2018 года.
© «Вечерние Ведомости»
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