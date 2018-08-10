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11:04 | 14.08.2018
Более 70% свердловских абонентов «МегаФона» перешли на 4G-устройства
По данным аналитиков оператора, уже 77% абонентов на Среднем Урале пользуются мобильными устройствами с поддержкой сети 4G. По сравнению с летом 2017 года этот показатель вырос на 45%. За это время интернет-аппетиты свердловчан увеличились в 2,3 раза.
Телеком-специалисты стимулируют рост популярности сети четвертого поколения развитием инфраструктуры и ценовой доступностью мобильных устройств, поддерживающих стандарт LTE. В рамках программы расширения покрытия сети 4G «МегаФон» в 3 раза увеличил скорость передачи данных на территории 9 населенных пунктов региона. География проведенных работ охватила более 800 тысяч жителей. Новые объекты связи появились и в уральской столице: на Широкой Речке, Автовокзале, Вторчермете, Химмаше, Уралмаше, Эльмаше, ЖБИ, Сортировке и в центре города.
«Наши абоненты все более требовательны к скорости, поэтому, чтобы обеспечить «летающий» интернет одновременно большому количеству пользователей, мы также расширяем конфигурацию уже построенных базовых станций, устанавливаем дополнительные сектора. Продолжаем совершенствовать и качество голосовых соединений, модернизировать 3G-оборудование. Такие работы уже проведены в Нижнем Тагиле — в микрорайоне Тагилстрой, в Сухом Логу и Сысерти», — рассказал Алексей Ещёв, технический руководитель «МегаФона» в Свердловской области.
© «Вечерние Ведомости»
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