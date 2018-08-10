В Екатеринбурге будут судить сотрудников ДПС, скрывших факт ДТП

10:44 | 14.08.2018

golos-buryatyi.ru

Перед судом предстанут двое сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу. Они обвиняются по статье 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».



Обвиняемые проходили службу в одной роте полка ДПС. 29 августа 2017 года на съезде с улицы Московской на Объездную дорогу произошло ДТП: столкнулись ВАЗ-21101 и велосипед.



По версии следствия, сотрудники ДПС, чтобы не ухудшать статистические показатели ГИБДД, скрыли факт ДТП и взяли у велосипедиста объяснения о том, что он получил травму не в результате аварии.



— Затем обвиняемые передали материалы, содержащие ложные сведения, в дежурную часть отдела полиции № 12 УМВД России по г. Екатеринбургу. В возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) было отказано за отсутствием события преступления, — рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.



Травмы оказались серьезными, и менее чем через месяц велосипедист скончался.



Уголовное дело по обвинению сотрудников ДПС будет рассматривать Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Санкция предусматривает до четырех лет лишения свободы.



"Двум должностным лицам ГИБДД, о которых идет речь, по итогам проведенной проверки объявили о неполном служебном соответствии за допущенное нарушение при оформлении ДТП, - сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Это самая суровая мера наказания в системе МВД, за ней следует только увольнение из органов внутренних дел, — сказал он. — В случае если в ходе предстоящего судебного разбирательства по тяжким последствиям, наступившим в ходе аварии, их вина найдет свое подтверждение, последует более серьезное наказание, в том числе возможна и уголовная ответственность. Три их непосредственных руководителя за упущения в воспитательной работе с личным составом привлечены к дисциплинарной ответственности".