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10:44 | 14.08.2018

golos-buryatyi.ru

В Екатеринбурге будут судить сотрудников ДПС, скрывших факт ДТП

Перед судом предстанут двое сотрудников ДПС ГИБДД УМВД России по г. Екатеринбургу. Они обвиняются по статье 286 УК РФ «Совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства».

Обвиняемые проходили службу в одной роте полка ДПС. 29 августа 2017 года на съезде с улицы Московской на Объездную дорогу произошло ДТП: столкнулись ВАЗ-21101 и велосипед.

По версии следствия, сотрудники ДПС, чтобы не ухудшать статистические показатели ГИБДД, скрыли факт ДТП и взяли у велосипедиста объяснения о том, что он получил травму не в результате аварии.

— Затем обвиняемые передали материалы, содержащие ложные сведения, в дежурную часть отдела полиции № 12 УМВД России по г. Екатеринбургу. В возбуждении уголовного дела по ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека) было отказано за отсутствием события преступления, — рассказали в пресс-службе свердловской прокуратуры.

Травмы оказались серьезными, и менее чем через месяц велосипедист скончался.

Уголовное дело по обвинению сотрудников ДПС будет рассматривать Чкаловский районный суд Екатеринбурга. Санкция предусматривает до четырех лет лишения свободы.

"Двум должностным лицам ГИБДД, о которых идет речь, по итогам проведенной проверки объявили о неполном служебном соответствии за допущенное нарушение при оформлении ДТП, - сообщил официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. - Это самая суровая мера наказания в системе МВД, за ней следует только увольнение из органов внутренних дел, — сказал он. — В случае если в ходе предстоящего судебного разбирательства по тяжким последствиям, наступившим в ходе аварии, их вина найдет свое подтверждение, последует более серьезное наказание, в том числе возможна и уголовная ответственность. Три их непосредственных руководителя за упущения в воспитательной работе с личным составом привлечены к дисциплинарной ответственности".

© «Вечерние Ведомости»

 


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