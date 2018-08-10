В Кировграде насильника осудили на шесть лет строгого режима

10:22 | 14.08.2018

ru.sputniknews-uz.com

В Кировграде к шести годам в колонии строгого режима приговорен местный житель 1976 года рождения. Он признан виновным по статьям «Изнасилование» и «Иные действия сексуального характера».



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, в январе 2018 года подсудимый, находясь в Верхнем Тагиле, используя свое физическое превосходство, изнасиловал женщину 1986 года рождения, после чего, угрожая убийством, совершил в отношении нее иные действия сексуального характера.



Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и несколько раз ударил женщину кулаком по лицу.



Сам подсудимый признал свою вину лишь частично.