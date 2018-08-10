На Урале злостную алиментщицу отправили работать в больницу

09:32 | 14.08.2018

gtn-pravda.ru

В Ревдинском районном отделе судебных приставов находится исполнительное производство в отношении женщины, задолжавшей на содержание семилетнего сына порядка 590 тысяч рублей.



Ранее алиментщица уже привлекалась к уголовной ответственности по статье «Неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда средств на содержание несовершеннолетних детей», ей было назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год, но так как женщина продолжала уклоняться от уплаты, наказание заменили на четыре месяца лишения свободы.



После отбывания наказания горе-мать по-прежнему не платит денег на содержание ребенка, она не трудоустроилась, на учет в центр занятости не встала, на явки к судебному приставу не являлась. Женщину привлекли к административной ответственности, суд назначил ей наказание в виде 20 часов обязательных работ. Трудиться на пользу общества она будет в Дегтярской городской больнице.