На перекрестке Свердлова – Азина произошло ДТП с мотоциклом

Сегодня ночью на перекрестке улиц произошло ДТП. Автомобиль Chevrolet Lanos двигался со стороны железнодорожного вокзала в сторону улицы Азина, на перекрестке Свердлова – Азина водитель не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом, сообщает «СОВА».К счастью, в аварии никто не пострадал.