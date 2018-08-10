Задержан подозреваемый в двойном убийстве в Каменске-Уральском

00:05 | 14.08.2018

ptzgovorit.ru

В Каменске-Уральском задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления – убийства двух человек. По версии следствия, вечером 12 августа он нанес смертельные ножевые ранения местному жителю у дома на улице Октябрьской, второго человека он убил в помещении магазина на той же улице, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



Подозреваемым является местный неработающий житель 1986 года рождения, ранее судимый за незаконный оборот оружия, грабеж и хулиганство. После освобождения из мест лишения свободы в 2007 году он проходил курс лечения в психиатрической больнице.



- Вычислили и задержали подозреваемого «по горячим следам» сотрудники уголовного розыска ОВД Каменска-Уральского. Им оказался местный житель 1986 года рождения, проживавший поблизости от эпицентра криминальных событий. Он взят под стражу, с ним проводятся необходимые следственно-оперативные мероприятия. Его уже опознала женщина-продавец торговой точки, где произошло ЧП, - сообщил глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.



Сейчас устанавливается мотив убийства. По предварительной информации, преступление носит бытовой характер. Подозреваемого направят на психиатрическую экспертизу.