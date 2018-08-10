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22:20 | 13.08.2018
Фото: КБ «Стрелка»
Благоустройство набережной Исети в Екатеринбурге начнётся после Дня города
Уже к 2022 году здесь появятся новые пешеходные дорожки, качели, цветочные оранжереи и другие объекты благоустройства. Отметим, что аналогично красной туристической линии, плитка вдоль набережной тоже будет выделять культурные и досуговые места, расположенные вдоль Исети. Так, красно-коричневая плитка будет проложена по всей набережной, а цветная – в районе ГЦСИ.
Такое покрытие стоит в пять раз больше обычного, но на таком варианте настояло проектное бюро «Стрелка». На время работ для пешеходов введут ограничения: пройти люди смогут только по одной из дорожек, которые тянутся вдоль городского пруда.
О проекте благоустройства набережной Исети Екатеринбург говорил весь прошлый год. Сначала в Ельцин Центре прошли несколько воркшопов, на которых все желающие могли высказать свои предложения по проекту. Позже прошли презентации доработанных вариантов, и, наконец, началась работа. К концу года на участке набережной от Малышева до Куйбышева сделали насыпные горки с цветами.
Далее набережную должны сделать удобной для пешеходов и велосипедистов: проложить непрерывные дорожки, зоны для активностей и даже площадки для выгула собак.
Диана Ковандо © «Вечерние Ведомости»
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