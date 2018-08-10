Благоустройство набережной Исети в Екатеринбурге начнётся после Дня города

22:20 | 13.08.2018

Фото: КБ «Стрелка»

Сразу после того, как Екатеринбург справит свой 295-й день рождения городские власти начнут ремонтные работы по благоустройству набережной Исети на отрезке от Малышева до Куйбышева. Только в этом году на подготовительный этап город выделил 30 миллионов рублей. Дальше – ещё 400 миллионов.



Уже к 2022 году здесь появятся новые пешеходные дорожки, качели, цветочные оранжереи и другие объекты благоустройства. Отметим, что аналогично красной туристической линии, плитка вдоль набережной тоже будет выделять культурные и досуговые места, расположенные вдоль Исети. Так, красно-коричневая плитка будет проложена по всей набережной, а цветная – в районе ГЦСИ.



Такое покрытие стоит в пять раз больше обычного, но на таком варианте настояло проектное бюро «Стрелка». На время работ для пешеходов введут ограничения: пройти люди смогут только по одной из дорожек, которые тянутся вдоль городского пруда.



О проекте благоустройства набережной Исети Екатеринбург говорил весь прошлый год. Сначала в Ельцин Центре прошли несколько воркшопов, на которых все желающие могли высказать свои предложения по проекту. Позже прошли презентации доработанных вариантов, и, наконец, началась работа. К концу года на участке набережной от Малышева до Куйбышева сделали насыпные горки с цветами.



Далее набережную должны сделать удобной для пешеходов и велосипедистов: проложить непрерывные дорожки, зоны для активностей и даже площадки для выгула собак.