Пауза в чистке территории: в Екатеринбурге решили повременить со сносом мечети на Декабристов, которая стояла рядом с недостроенной телебашней

Мусульманская община Екатеринбурга попросила судебных приставов повременить со сносом мечети «Нур-Усман», которая расположена на улице Декабристов за цирком. Причиной этому послужил мусульманский праздник Курбан-байрам, который должен начаться 22 августа.Разрушить мечеть должны были сегодня, 13 августа.«Приехали приставы, составили акт, что решение суда не выполнено. Мы договорились, что скоро праздник Курбан-байрам, надо дождаться выхода из отпуска Сергея Зырянова, который возглавляет министерство госимущества Свердловской области», — заявил председатель религиозной организации Наиль Шаймарданов.По его словам, Зырянов выйдет из отпуска 27 августа, именно тогда и проведут переговоры по поводу определения другой даты сноса здания. На данный момент договорились снести мясную лавку, которую построили рядом с мечетью.Отметим, что мечеть на Декабристов — временное место для молитв мусульман. Ещё в 2006 году экс-губернатор Свердловской области Эдуард Россель выделил религиозной организации деньги на строительство просторной мечети. Однако спустя два года грянул кризис 2008 года, в связи с чем строительство остановили. Тогда же взамен запланированной мечети построили скромное временное здание на Декабристов, где в течение нескольких лет проводили богослужения.Не стоит забывать, что мечеть на Декабристов сносят не только в связи с окончанием кризиса десятилетней давности, но и потому, что сейчас УГМК активно чистит территорию для будущей ледовой арены. С этой целью в марте текущего года местные власти взорвали недостроенную телебашню, которая была ближайшей соседкой мечети.Новая мечеть для мусульман появится на улице Строителей в Верх-Исетском районе.