За последние 5 лет число предпринимателей в Екатеринбурге выросло наполовину

20:23 | 13.08.2018

rynoknagromova.ru

Аналитики консалтинговой компании Knight Frank выявили, что Екатеринбург лидирует среди всех российских городов-миллионников (всего 12) по обеспеченности качественными торговыми площадями. Это связано с тем, что за последние пять лет предпринимательская деятельность в Екатеринбурге, связанная с торговлей на специально оборудованных площадках, выросла в два раза. Теперь на одну тысячу жителей уральской столицы приходится более 670 квадратных метров торговой площади.



По этому показателю Екатеринбург совместно с Самарой, которая идёт с ним наравне, опередили Москву и Санкт-Петербург (502 и 528 «квадратов»). Теперь на долю только двух российских городов приходится почти 60% объема торговых площадей в крупнейших российских городах.



Региональными лидерами, за исключением Москвы и Санкт-Петербурга, по объему торговых площадей по итогам первого полугодия 2018 года также являются Екатеринбург (почти 1 миллион квадратных метров арендопригодной площади) и Самара (721 тысяч квадратных метров). Как отмечается в сообщении, в частности, это объясняется тем, что в Екатеринбурге самая высокая средняя заработная плата среди региональных городов-миллионников.