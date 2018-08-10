Екатеринбургский суд отменил регистрацию артистки шоу «Уральские пельмени» на выборах в гордуму

19:44 | 13.08.2018

zvezdytv.ru

Ленинский районные суд Екатеринбурга отменил регистрацию артистки шоу «Уральские пельмени» Юлии Михалковой на выборах в городскую думу. Информацию об этом подтвердил глава избиркома уральской столицы Илья Захаров.



Иск об отмене регистрации Михалковой подал её же соперник по мандату – кандидат по Ленинскому одномандатному округу №9 от «Российской партии пенсионеров за справедливость» Рустэм Казыханов. Мотивировочная часть решения суда будет известна только завтра.



«Суд, я так понимаю, поступил формально, по букве закона», — отметил Захаров.



Позже стало известно, что Юлия Михалкова намерена обжаловать решение в Свердловском областном суде. Но если суд всё же оставит принятое сегодня решение без изменений, то Михалкова будет снята с предвыборной гонки.



Напомним, Юлия Михалкова решила участвовать в выборах в думу Екатеринбурга в качестве самовыдвиженца по одномандатному округу № 9 (Ленинский район). Основным ее оппонентом в округе является кандидат от «Единой России», действующий депутат Елена Дерягина.