Церемония поднятия флага в День города обойдется Екатеринбургу почти в миллион рублей

17:32 | 13.08.2018

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Администрация Екатеринбурга заплатит 925 тысяч рублей за церемонию поднятия флага в День города, 18 августа. В эту сумму входят режиссерско-постановочные услуги, техническое обеспечение, оформление, пять концертных номеров и другое.



Церемония и праздничная программа после нее продлятся один час.