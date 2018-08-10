За три дня в Свердловской области поймали 242 нетрезвых водителя

16:42 | 13.08.2018

За пятницу и выходные сотрудники ГИБДД в ходе оперативно-профилактического рейда задержали в Свердловской области 242 нетрезвых водителя.



— Выявлено и задержано 167 водителей, находившихся в состоянии алкогольного либо наркотического опьянения, 42 водителя транспортных средств от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения отказались, еще 33 водителя были задержаны за повторное управление транспортными средствами в состоянии опьянения, — сообщили в управлении ГИБДД по региону.



В отношении нарушителей составлены административные материалы. Им грозят штрафы и лишение водительских прав, а тем, кто уличен в повторном нарушении, — наказание вплоть до лишения свободы.