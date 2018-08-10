УрФУ вошел в топ-10 российских вузов по версии рейтинга Webometrics

15:24 | 13.08.2018

Уральский федеральный университете занял 1118-е место в мировом рейтинге образовательных учреждений Webometrics Ranking of World Universities. Вуз поднялся на 82 позиции в мире и на две в России, войдя в топ-10 российских вузов.



Рейтинг университетов Webometrics является одним из самых авторитетных веб-рейтингов мировых образовательных учреждений. Он выходит два раза в год и оценивает представленность вузов в глобальном информационном пространстве. Среди критериев оценки — цитируемость научных публикаций и количество веб-страниц, проиндексированных Google.