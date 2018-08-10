Силовики провели показательные выступления для жителей Первоуральска

В Первоуральске прошел межведомственный праздник силовых структур «Дни и ночи». Сотрудники силовых структур, отрядов ОМОНа, ГРОМа, спецназа «Россы», бригад МЧС и скорой помощи провели показательные выступления: задержание сбежавших заключенных, перестрелки, реанимация раненых, спасение застрявшего в машине человека, обезвреживание криминальных элементов, а также приемы боевых искусств. Сотрудники полиции состязались в армрестлинге, гиревом спорте, разборке и сборке оружия.Также все желающие смогли подержать в руках пистолеты, автоматы и гранатомет. Для жителей работала выставка специализированной техники и вооружения ГУФСИН, ГУ МВД и МЧС области, Росгвардии: здесь можно было увидеть БТР, бронированные машины ОМОН, 50-метровую пожарную автолестницу, современные пожарные автоцистерны, мотоциклы, квадроциклы и многое другое.Кроме того, была организована выставка экспонатов времен Великой Отечественной войны: пулемет Максима, пули, каски, ложки, личные вещи бойцов Красной армии.