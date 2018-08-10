В сентябре в Верхней Пышме откроют новую ледовую арену

Вышло на завершающую стадию строительство Дворца ледовых видов спорта в Верхней Пышме.Как сообщает пресс-служба УГМК, в настоящее время строители заканчивают отделочные работы внутри объекта. К новому комплексу подведены инженерные коммуникации, завершается прокладка и подсоединение к городской системе теплоснабжения и водоотведения сетей здания.Ведутся пусконаладочные работы холодильного оборудования и систем сушки и вентиляции воздуха. Установлены ограждения на ледовом поле. Завершается укладка дороги и тротуарной плитки. Уже в ближайшие дни начнётся наморозка льда.Одновременно с этим продолжается возведение трёхэтажного пристроя к основному зданию комплекса, в котором разместятся малая ледовая арена с тренировочной зоной и вспомогательными помещениями. На сегодняшний день фундамент пристроя готов на 90 %, ведётся монтаж колонн каркаса здания.В целом комплекс представляет собой многоуровневое здание площадью более пяти тысяч квадратных метров, разделённое на две части: ледовую арену и административно-бытовой блок. На поле нового комплекса, размером 30 на 60 метров, смогут одновременно заниматься полсотни спортсменов. Новый спортивный комплекс предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий по хоккею, фигурному катанию и другим ледовым видам спорта.Стоит отметить, что все входные группы на первом этаже будут оборудованы пандусами для беспрепятственного доступа людей с ограниченными возможностями. Открытие ледовой арены запланировано на сентябрь текущего года.Ровно год назад, при закладке на месте будущей спортивной арены памятного знака, генеральный директор УГМК Андрей Козицын сказал: «Там будет взрослое поле, будет поле отдельно для ребятишек, начиная с трех лет, и фигурное катание, и хоккей, и всё, что связано со льдом. Я надеюсь, что к концу следующего года мы получим полноценный комплекс здесь у нас, в Верхней Пышме. И у нас уже будет не один искусственный лед, будет, с учетом детского, три искусственных льда. Большое серьезное дело. Надеюсь, все у нас получится». Получилось!