На Восточной горит общежитие УОМЗ

В Екатеринбурге горит общежитие Уральского оптико-механического завода им. Яламова, расположенное на пересечении Восточной и Большакова. Информация о пожаре поступила на пульт диспетчера в 11:35.- По предварительным данным горит квартира на 3-м этаже 9-ти этажного жилого муниципального дома, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.Из здания эвакуировали людей. Им оказывается психологическая помощь.В тушении задействованы 20 единиц техники, 50 человек личного состава.