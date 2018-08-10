Прокуратура проводит проверку по факту пожара на Проезжей, где погиб человек

13:16 | 13.08.2018

В Екатеринбурге прокуратура проводит проверку по факту возгорания в квартире дома по адресу улица Проезжая, 216. Пожар произошел сегодня ночью и унес жизнь мужчины 1959 года рождения – главы многодетной семьи. Также пострадали дети: мальчик 2001 года рождения, девочки 2003, 2007 и 2015 годов рождения. Они доставлены в ДГБ № 9 с травмами различной степени тяжести.



Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, в настоящее время назначена пожарно-техническая экспертиза, по результатам которой будет установлена причина возгорания. Пока рассматриваются две версии: неисправность в электропроводке и неосторожное обращение с огнем в пристрое дома.



- Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст оценку деятельности органов и учреждений системы профилактики при работе с многодетной семьей, а также соблюдения противопожарного законодательства при эксплуатации многоквартирного дома, - отметили в пресс-службе.