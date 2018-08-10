Производство молока в Свердловской области выросло на 4,5 %

12:22 | 13.08.2018

tverigrad.ru

С начала года в Свердловской области выросло производство молока. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рост составил 4,5 %: за шесть месяцев произведено 312,9 тысячи тонн молока.



Напомним, что из-за снижения закупочных цен на сырое молоко и резкого роста стоимости горюче-смазочных материалов в регионе усложнилось положение производителей молока.



— Это приводит к недостатку оборотных средств, необходимых для осуществления текущей производственной деятельности, — отметил министр АПК и продовольствия Свердловской области Дмитрий Дегтярев.



В сложившейся ситуации губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поручил областным министерствам проработать возможность дополнительной компенсации расходов на производство молока.