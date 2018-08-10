В Талице судебного пристава уличили в злоупотреблении полномочиями ради поощрений по службе

12:00 | 13.08.2018

inroshal.ru

В Талице судебному приставу-исполнителю Тугулымского районного отдела судебных приставов Ивану Володину назначили наказание в виде штрафа в 50 тысяч рублей. Его признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге.



Установлено, что в период с июля 2013 года по июнь 2015 года пристав, с целью искусственного улучшения показателей работы, получения денежных премий и поощрений по службе, неоднократно незаконно выносил постановления об окончании исполнительных производств. Осведомленный о наличии у должников доходов, на которые могло быть наложено взыскание, Володин не принимал должных мер для установления местонахождения должников и не направлял необходимые запросы в соответствующие органы.