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12:00 | 13.08.2018
inroshal.ru
В Талице судебного пристава уличили в злоупотреблении полномочиями ради поощрений по службе
Установлено, что в период с июля 2013 года по июнь 2015 года пристав, с целью искусственного улучшения показателей работы, получения денежных премий и поощрений по службе, неоднократно незаконно выносил постановления об окончании исполнительных производств. Осведомленный о наличии у должников доходов, на которые могло быть наложено взыскание, Володин не принимал должных мер для установления местонахождения должников и не направлял необходимые запросы в соответствующие органы.
© «Вечерние Ведомости»
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