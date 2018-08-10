На улице Проезжей в Екатеринбурге в горящем доме погиб мужчина, пострадали женщина и трое детей

Сообщение о возгорании жилого дома на улице Проезжей поступило на пульт МЧС в 00:46.По сообщению пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области, на площади 100 кв. м горело здание 6-квартирного муниципального дома, из которого до приезда пожарных были эвакуированы 12 человек. По приезде огнеборцев к месту пожара звеном газодымозащитной службы были спасены с помощью масок «Самоспасатель» ещё 6 человек, в том числе 5 детей. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники и 22 человека личного состава. В 01:20 огонь был локализован, в 01:33 ликвидировано открытое горение, в 03:34 завершены проливка и разбор сгоревших конструкций. О жертвах и пострадавших не сообщается.По словам соседей и очевидцев пожара на улице Проезжей, 126, в доме проживала семья из 5 человек: родители и трое детей.Как рассказал порталу E1.RU проживающий по соседству мужчина, который и вызвал пожарных, горение началось с угла здания. Когда начался пожар, все спали. Семья, живущая в доме, проснулась, когда самостоятельно выйти было уже невозможно. Дети стали кричать, но сами выбраться из дома не могли.Люди были эвакуированы прибывшими к месту пожара спасателями, однако мужчина, глава семейства, надышавшись угарным газом и получив ожоги, скончался. Женщина и дети в возрасте 3, 11 и 16 лет, вынесенные на руках спасателями, были отправлены в больницы города в тяжёлом состоянии.Когда материал был уже опубликован, отделение надзорной деятельности и профилактической работы по Кировскому району города Екатеринбурга сообщило, что речь в обоих случаях идёт об одном и том же пожаре.«Сегодня ночью, 13 августа 2018 года, в 00:46 произошёл пожар в одной из квартир жилого 6-ти квартирного дома по ул. Проезжая, 216. На площади 100 кв.м повреждены: домашнее имущество, пол, стены, потолочное перекрытие в квартире, чердачное перекрытие и кровля жилого дома. В результате пожара погиб хозяин квартиры, а его жена и трое их дочерей (2003, 2007 и 2014 г.р.) получили термические ожоги тела различной степени тяжести, верхних дыхательных путей и отравление продуктами горения. С полученными травмами все они госпитализированы в больницу. Причина пожара устанавливается», – говорится в сообщении.• сообщить в пожарную охрану по телефону 01 или 101;• вывести на улицу детей и престарелых;• попробовать самостоятельно потушить пожар, используя подручные средства (воду, плотную ткань, землю из-под цветов и т.п.);• при опасности поражения электрическим током отключить электроэнергию (автоматы в щитке на лестничной площадке);• помните, что легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой неэффективно. Лучше всего воспользоваться огнетушителем, а при его отсутствии мокрой тряпкой;• во время пожара необходимо воздержаться от открытия окон и дверей для уменьшения притока воздуха;• если в квартире сильно задымлено, и ликвидировать очаги горения своими силами не предоставляется возможным, немедленно покиньте квартиру, прикрыв за собой дверь;• при невозможности эвакуации из квартиры через лестничные марши используйте балконную лестницу, а если ее нет, то выйдите на балкон, закрыв плотно за собой дверь, и постарайтесь привлечь к себе внимание прохожих и пожарных.Соблюдение элементарных правил пожарной безопасности поможет уберечь ваш дом от пожара, сохранить имущество, а также жизнь и здоровье.Помните: телефон вызова пожарно-спасательных служб –илиЕдиный телефон вызова экстренных служб –