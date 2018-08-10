В Свердловской области забраковано 1,3 % рыбной продукции

09:53 | 13.08.2018

sethealth.ru

С начала 2018 года специалисты свердловского управления Роспотребнадзора проверили 45,3 тонны рыбной продукции, из них забраковано 0,6 тонны (1,3 %).



— Структура забраковок не изменилась. По-прежнему рыбная продукция браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, по причине нарушения правил маркировки, а также по критериям фальсификации (масса нетто, масса нетто основного продукта, массовая доля глазури), — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.



11 из 117 проб (9,4 %) не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям, 16 из 150 проб (10,7 %) — по физико-химическим, санитарно-химическим показателям.



Отмечается, что продукция проверена на 152 объектах, нарушения выявлены на 46 из них. По итогам проверок составлен 61 протокол об административном правонарушении, юридические лица оштрафованы на общую сумму более двух миллионов рублей.