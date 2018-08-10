Новости дня
09:53 | 13.08.2018
sethealth.ru
В Свердловской области забраковано 1,3 % рыбной продукции
— Структура забраковок не изменилась. По-прежнему рыбная продукция браковалась по причине несоответствия требованиям нормативных документов, технических регламентов по качеству, по причине нарушения правил маркировки, а также по критериям фальсификации (масса нетто, масса нетто основного продукта, массовая доля глазури), — сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Свердловской области.
11 из 117 проб (9,4 %) не соответствуют нормативам по микробиологическим показателям, 16 из 150 проб (10,7 %) — по физико-химическим, санитарно-химическим показателям.
Отмечается, что продукция проверена на 152 объектах, нарушения выявлены на 46 из них. По итогам проверок составлен 61 протокол об административном правонарушении, юридические лица оштрафованы на общую сумму более двух миллионов рублей.
© «Вечерние Ведомости»
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