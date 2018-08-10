КУМЗ требуют признать банкротом за долг в 753 тысячи рублей

00:33 | 13.08.2018

В отношении одного из ведущих российских производителей алюминиевого проката – ОАО «Каменск-Уральский металлургический завод» (КУМЗ)в Арбитражный суд Свердловской области подано заявление о банкротстве. Заявление подало АО «ТД Тракт». Сумма исковых требований составляет всего чуть более 753 тысяч рублей, поэтому до банкротства дело вряд ли дойдет.



Напомним, что в 2012 году на заводе стартовал проект «Прокатный комплекс» по строительству новых производственных мощностей. Объемы инвестиций по нему превысили 45 миллиардов рублей. Первую очередь комплекса запустили в 2015 году. Проект реализуется на собственные и заемные средства, в роли основного кредитора проекта выступает «Газпромбанк». Прокатный комплекс строится с перспективой полного обеспечения развивающейся российской промышленности полуфабрикатами и изделиями из алюминиевых сплавов.



Отметим, что членами совета директоров по состоянию на май 2018 года являлись бывший премьер-министр Свердловской области Денис Паслер и топ-менеджер «Реновы» Евгений Ольховик, обвиняемый в даче взятки бывшему руководству Республики Коми.