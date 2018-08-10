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00:10 | 13.08.2018

Екатеринбургский застройщик, который настроил против себя жителей Ботаники, рискует оказаться банкротом

В Арбитражный суд Свердловской области подано заявление о банкротстве ООО «»Бизнес-интеллектуальная группа» – компания выступает застройщиком дома №20 по улице Родонитовой в Екатеринбурге, против строительства которого в 2016 году жители окрестных домов проводили митинги и вставали живым щитом перед КамАЗами. Признать «БИГ» банкротом требует ООО «Капитель», которое выступало генеральным подрядчиком при строительстве дома (в 2017 году им стал ООО «Технология строительства»). Сумма исковых требований ООО «Капитель» к ООО «БИГ» составляет 6,9 миллионов рублей.

Напомним, что строительство дома на Родонитовой, 20 в СМИ окрестили наноточечной застройкой. На земельном участке, где началось строительство дома, в 1990-х годах планировали построить ателье, инвесторы возвели бетонный каркас, но так и не закончили дело, после чего в январе 2016 года здесь началось строительство 14-этажного многоквартирного дома, несмотря на итак весьма плотную застройку в микрорайоне. Против стройки вышли бунтовать как жители соседнего дома, вплотную к которому начали возводить новый, так и горожане из ближайших дворов. К проблеме тогда подключались депутаты Заксобрания, в том числе Вячеслав Вегнер, но предотвратить строительство так и не удалось.

© «Вечерние Ведомости»

 


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