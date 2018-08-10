Сегодня ночью екатеринбуржцы смогут увидеть метеоритный поток

22:51 | 12.08.2018

kukuksumushu.livejournal.com

Сегодня ночью с 23:00 по московскому времени можно наблюдать метеоритный поток Персеиды. Что особенно радует – Луна не помешает наблюдениям.



Увидеть метеоритный поток будет возможно в северо-восточной части неба. За удивительным явлением лучше наблюдать за городом – там можно будет увидеть с десяток метеоритов в час.



Впрочем, несколько метеоритов в час можно увидеть и в самом Екатеринбурге – но только если будет ясно.