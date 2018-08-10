В ДТП на Серовском тракте пострадала 11-летняя девочка

22:42 | 12.08.2018

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Сегодня в результате столкновения двух иномарок на Серовском тракте пострадала 11-летняя девочка.



По предварительным данным, иномарки Ford Focus и Nissan двигались в одном направлении, однако одна «догнала» другую – и произошло столкновение.



В итоге автомобиль Ford перевернулся на крышу, а несовершеннолетняя пассажирка Nissan доставлена в больницу с предварительным диагнозом «сотрясение мозга».