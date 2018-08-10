РПЦ просит Поросенков Лог в свое пользование

Екатеринбургская епархия обратилась к руководству региона с просьбой передать епархии Поросенков Лог «в безвозмездное срочное пользование для осуществления религиозной деятельности». Во всяком случае, это указано в документах, выложенных на странице «Мемориал Романовых» в Facebook.Делом в том, что, предположительно, именно в Поросенковом Логу были обнаружены останки последнего российского императора Николая II и членов его семьи. Примечательно, что эти останки официально Церковь не признает. Поэтому для чего РПЦ упомянутая земля, пока неизвестно.