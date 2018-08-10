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16:22 | 12.08.2018
uraloved.ru
РПЦ просит Поросенков Лог в свое пользование
Делом в том, что, предположительно, именно в Поросенковом Логу были обнаружены останки последнего российского императора Николая II и членов его семьи. Примечательно, что эти останки официально Церковь не признает. Поэтому для чего РПЦ упомянутая земля, пока неизвестно.
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
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